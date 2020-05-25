Кароль з сином відчули прилив енергії на висоті 2 кілометри. ВІДЕО

25 травня 2020, 09:35

Співачка Тіна Кароль разом з сином Веніаміном влаштували собі антистресові канікули в Карпатах.

Там вони не лише насолодилися водоспадами, краєвидом з вікна готелю та чистим повітрям, а і й підкорили найвищу точку країни – Говерлу, висота якої 2061 метрів.

Враженням від сходження на верхівку Кароль поділилася в Instagram. Артистка закликала всіх їхати в Карпати, щоби відчути прилив енергії, як вони з сином.

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Тина Кароль в Карпатах! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina) 22 Май 2020 в 9:37 PDT

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina) 23 Май 2020 в 6:14 PDT

 
У Вені видався цікавий карантин. Він і дерева саджав, і тірамусу для мами готував, і навіть залишатися вдома всіх закликав

Нагадаємо, днями Тіна потішила фанатів новою чуттєвою фотосесією у білій сорочці на голе тіло.

Фото і відео з Instagram


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