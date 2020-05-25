Кароль з сином відчули прилив енергії на висоті 2 кілометри. ВІДЕО
Понеділок, 25 травня 2020, 09:35
Співачка Тіна Кароль разом з сином Веніаміном влаштували собі антистресові канікули в Карпатах.
Там вони не лише насолодилися водоспадами, краєвидом з вікна готелю та чистим повітрям, а і й підкорили найвищу точку країни – Говерлу, висота якої 2061 метрів.
Враженням від сходження на верхівку Кароль поділилася в Instagram. Артистка закликала всіх їхати в Карпати, щоби відчути прилив енергії, як вони з сином.
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Нагадаємо, днями Тіна потішила фанатів новою чуттєвою фотосесією у білій сорочці на голе тіло.
Фото і відео з Instagram
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