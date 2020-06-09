"Моя богиня": Брежнєва показала 68-річну маму в купальнику
Співачка Віра Брежнєва неоднарозово казала, що гарними генами завдячує своїй мамі Тамарі.
Артистка знову це довела, показавши маму в купальнику у день її 68-річчя.
"Моя богиня! Моя красуня, моя тендітна і така сильна, мудра і добра, мій найкращий приклад, мій друг! Моя мама! Люблю і ціную цю чудову жінку щодня", - написала Віра.
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Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя МАМА! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! И в связи с ситуацией, где мама празднует свой праздник ( впервые за много лет без нас) желаю ей САМОГО ГЛАВНОГО - ЗДОРОВЬЯ!!!♥️ буду благодарна и вашим лучикам добра) маме сейчас это нужно!) Фото - мое любимое за прошедший год ! Хочу так же выглядеть в свои 68! 🌴
У коментарях всі заходилися розхвалювати маму Віри і навіть порівняли її з актрисою Шерон Стоун.
Як відомо, у Брежнєвої є ще три сестри - старша Галина та молодші двійнята Віка і Анастасія.
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