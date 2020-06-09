"Моя богиня": Брежнєва показала 68-річну маму в купальнику

Співачка Віра Брежнєва неоднарозово казала, що гарними генами завдячує своїй мамі Тамарі.

Артистка знову це довела, показавши маму в купальнику у день її 68-річчя.

"Моя богиня! Моя красуня, моя тендітна і така сильна, мудра і добра, мій найкращий приклад, мій друг! Моя мама! Люблю і ціную цю чудову жінку щодня", - написала Віра.

У коментарях всі заходилися розхвалювати маму Віри і навіть порівняли її з актрисою Шерон Стоун.

А так Тамара Галушка виглядала рік тому, у 67

Як відомо, у Брежнєвої є ще три сестри - старша Галина та молодші двійнята Віка і Анастасія.

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