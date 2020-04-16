Брежнєва заселфилася топлес у ванній та розказала про свої веганські дні

Співачка Віра Брежнєва щотижня проводить так звані розвантажувальні дні. Вона не сидить на одному кефірі чи яблуках, а просто не їсть деякі продукти.

Які саме, зірка розказала у своєму Instagram-щоденнику та показалася у ванній топлес.

"Як би я не старалася правильно харчуватися, вже говорила, що я жива людина. І іноді бувають випадкові, вимушені огріхи в харчуванні. Для того, щоб допомагати своєму організму, я влаштовую м'які розвантажувальні дні", - пояснила Брежнєва.

Трохи пікантних селфі ніколи не завадить

"Я не вегетаріанка. Але і не їм червоне м'ясо. Тільки птицю, рибу, яйця (перепелині, бо на курячі алергія). І в свої розвантажувальні дні я прибираю весь тваринний білок. Виходять веганські дні. Так само в розвантажувальні дні повністю прибираю глютен і, як зазвичай, без цукру і всіх молочних продуктів", - поділилася співачка.

"Що залишається запитаєте ви?) Відповідаю: Крупи, овочі, бобові, горіхи, насіння, ягоди і фрукти. Це і є мої розвантажувальні дні. В середньому виходить 1 розвантажувальний день в тиждень. В ідеалі зробити 2 дні на тиждень. І без різниці з яким інтервалом. Але важливо, продовжувати пити достатню кількість води", - розказала Віра.

Віра розванатажується на овочах, крупах та горіхах

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"Я не роблю повного голодування - я до нього поки ще не готова. У розвантажувальні дні я їм так само, як зазвичай, 3 рази на день. Ніякого стресу для організму. Дуже м'яке розвантаження, але на ранок після неї - приємний результат у вигляді легкості. У ці дні тренування в звичайному режимі. Нічого не змінюється. Просто полегшене харчування", - зауважила Брежнєва.

"Для кожної людини важливе розвантаження організму, і у кожного воно різне. Зараз ми вдома, і я їм більше, ніж зазвичай. Тому розвантажувальні дні - обов'язкові", - упевнена Віра

Нагадаємо, нещодавно Брежнєва розказувала про свій режим на карантині та робила мейкап в прямому ефірі разом із Дорофєєвою.

Фото з Instagram