59-річний Цекало пригорнув молоду пишногруду дружину на океанському пляжі

Шоумен Олександр Цекало та його четверта дружина Дарина влаштували собі пляжний день. Голуб'ята, які мешкають у США, виїхали до океану та зробили там чуттєві селфі.

В Олександра до фігуристої Дарини руки аж самі тягнуться фото з instagram

"Поплавали в океані вперше за три місяці", - пожалілася жіночка на карантин

Нагадаємо, парочка одружилася торік. Подейкували, 59-річний Олександр викупив своє прізвище в попередньої дружини, сестри Віри Брежнєвої Вікторії, щоби його нова обраниця могла офіційно назватися Дариною Цекало.

Як відомо, діти Цекало вже гостювали в Америці в тата та 28-річної мачухи.

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