59-річний Цекало пригорнув молоду пишногруду дружину на океанському пляжі
10 червня 2020, 16:25
Шоумен Олександр Цекало та його четверта дружина Дарина влаштували собі пляжний день. Голуб'ята, які мешкають у США, виїхали до океану та зробили там чуттєві селфі.
Нагадаємо, парочка одружилася торік. Подейкували, 59-річний Олександр викупив своє прізвище в попередньої дружини, сестри Віри Брежнєвої Вікторії, щоби його нова обраниця могла офіційно назватися Дариною Цекало.
Як відомо, діти Цекало вже гостювали в Америці в тата та 28-річної мачухи.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Нова дружина 58-річного Цекала показала ФОТО з італійського медового місяця
Приєднуйтесь до дискусії