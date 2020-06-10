59-річний Цекало пригорнув молоду пишногруду дружину на океанському пляжі

Середа, 10 червня 2020, 16:25

Шоумен Олександр Цекало та його четверта дружина Дарина влаштували собі пляжний день. Голуб'ята, які мешкають у США, виїхали до океану та зробили там чуттєві селфі.

 
В Олександра до фігуристої Дарини руки аж самі тягнуться
фото з instagram 
 
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Нагадаємо, парочка одружилася торік. Подейкували, 59-річний Олександр викупив своє прізвище в попередньої дружини, сестри Віри Брежнєвої Вікторії, щоби його нова обраниця могла офіційно назватися Дариною Цекало. 

Як відомо, діти Цекало вже гостювали в Америці в тата та 28-річної мачухи.

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