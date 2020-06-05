Молода дружина Цекала посвітила цицями крізь мокру футболку. ФОТО
П'ятниця, 5 червня 2020, 10:11
Дружина російського шоумена Олександра Цекала, Дарина Ервін милує око своїми принадами не лише йому, а й підписникам свого Instagram.
28-річна художниця, яка виступає по голій натурі, запостила гаряче фото в мокренькій футболці.
Відповідаючи на компліменти своїй вроді, скромна молодиця зазначила, що далека від ідеалу, але "старається приймати всі свої недосконалості".
Нагадаємо, 59-річний Цекало одружився з Дариною минулої весни. Заради палкої брюнетки він залишив свою дружину №3 Вікторію Галушку, від якої має двох дітей.
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