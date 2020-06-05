Молода дружина Цекала посвітила цицями крізь мокру футболку. ФОТО

Дружина російського шоумена Олександра Цекала, Дарина Ервін милує око своїми принадами не лише йому, а й підписникам свого Instagram.

28-річна художниця, яка виступає по голій натурі, запостила гаряче фото в мокренькій футболці.

Дарина - четверта дружина Олександра Цекала фото з instagram

Відповідаючи на компліменти своїй вроді, скромна молодиця зазначила, що далека від ідеалу, але "старається приймати всі свої недосконалості".

Нагадаємо, 59-річний Цекало одружився з Дариною минулої весни. Заради палкої брюнетки він залишив свою дружину №3 Вікторію Галушку, від якої має двох дітей.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Іще той пустун: 58-річний Цекало взявся за цицю молодої дружини. ФОТО

Усе заради нової жінки: Цекало "викупив" у сестри Брежнєвої своє прізвище - ЗМІ