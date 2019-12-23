Усе заради нової жінки: Цекало "викупив" у сестри Брежнєвої своє прізвище - ЗМІ

Подейкують, шоуменові Олександру Цекалу довелося піти на нові витрати заради молодої дружини Дарини Ервін. Він "викупив" своє прізвище в її попередниці, сестри Віри Брежнєвої Вікторії.

Тепер жінка знову офіційно зробилася Галушкою, а Дарина, відповідно, стане Цекало.

Інакше 28-річна красуня брати чоловікове прізвище не погоджувалася, повідомляє StarHit.

Чинна дружина Цекала молодша його на 30 років

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"Олександр переконаний: нова дружина має носити його прізвище. Але та відмовлялася та пояснювала це тим, що одна Цекало досі існує, адже ексдружина Вікторія не змінила свої паспортні дані після розлучення", - розказав інсайдер.

"Узагалі Саша вчинив по-чоловічому: лишив їй дім, машину... І, між іншим, досі повністю утримує родину. Але Галушка не хотіла розлучатися з зірковим прізвищем. Зрештою нічого не лишалося - заплатив", - повідомило джерело.

Для зміни документів Віка, яка мешкає з двома дітьми від Цекала у Москві, спеціально з'їздила в Україну. Днями вона запостила в Instagram фото, на якому стоїть із якимсь чоловіком коло РАГСу. Підписники Галушки запідозрили було, що це її новий кавалер. Проте співрозмовник видання розвіяв ці чутки: це просто один із юристів ексдружини Цекала.

Вікторія повернула собі дівоче прізвище

Сам Олександр із колишньою не спілкується взагалі. Стосунки між ними натягнуті.

"Саша категорично відмовляється вступати у контакт із Вікою. Та і, чесно кажучи, всі його думки зайняті Дариною: дуже нею пишається", - зазначило джерело.

Інформатор запевнив, що молода дружина шоумена сама заробляє на життя, продаючи свої еротичні картини. Нещодавно ж красуня буцімто вступила до магістратури.

Тепер Дарина зможе стати Цекало

Із дітьми від Вікторії Олександр бачиться нечасто. Як відомо, влітку вони прилітали до тата й мачухи в США.

"Звісно, він розуміє, що їм краще залишатися з мамою, але сумує шалено. І переживає не менше. Просто інколи Віка лишає дітей із нянями, якщо їде кудись. От Саші й закрадаються думки: а раптом не догледять? Адже ростуть активними підлітками", - побідкався інсайдер.

До слова, днями Вікторії та її сестрі-двійняшці Анастасії виповнилося 35 років. Брежнєва тепло привітала їх в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 22 Дек 2019 в 7:51 PST

Як відомо, Дарина - четверта дружина 58-річного Цекала. А другою була співачка Лоліта Мілявська, котра нещодавно на весь світ розпатякала про розмір його чоловічого достоїнства.

Фото з Instagram, з сайту StarHit

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