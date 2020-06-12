Морозюк у бікіні посмажилася на столичному пляжі
Блогерка Ірина Морозюк, яка нещодавно повідомила про розрив зі своїм чоловіком-футболістом, тепер насолоджується самотнім життям у Києві.
Через карантин любителька дубайських і турецьких пляжів вимушена засмагати у столиці біля Дніпра, але, схоже, це її не засмучує.
"Як же я чекала, коли зможу смажитися на сонечку", - зізналася Іра та виклала фото себе в рожевому бікіні на Осокорках.
Також днями Ірина провокувала підписників так званою розтяжкою.
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Доброе , малыши ❤️ . Не забывайте про правильную растяжку каждое утро ☝🏼 . И тогда день будем продуктивным всегда 😉😈
І до TikTok жіночка теж добралася.
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