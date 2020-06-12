Морозюк у бікіні посмажилася на столичному пляжі

Блогерка Ірина Морозюк, яка нещодавно повідомила про розрив зі своїм чоловіком-футболістом, тепер насолоджується самотнім життям у Києві.

Через карантин любителька дубайських і турецьких пляжів вимушена засмагати у столиці біля Дніпра, але, схоже, це її не засмучує.

"Як же я чекала, коли зможу смажитися на сонечку", - зізналася Іра та виклала фото себе в рожевому бікіні на Осокорках.

Морозюк казала, що ніколи не була скромною, і чоловікові це у ній начебто подобалося

Також днями Ірина провокувала підписників так званою розтяжкою.

І до TikTok жіночка теж добралася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk) 5 Июн 2020 в 11:07 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

8 років несамовитого кохання: love story Морозюків у ФОТО

Морозюк повідомила про розставання з чоловіком та згадала, як її лупцювала мати

Морозюк у стрінгах виставила на продаж свій соковитий фрукт