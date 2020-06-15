Осадча в купальнику показала, як тимчасово обходиться без моря
Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов поки не можуть, як звикли, взяти й гайнути десь у подорож на вихідні, але все одно проводять їх активно.
Тимчасовою заміною морю став Дніпро, і телеведуча вигуляла відкритий купальник.
"Літо - час фотографій в купальнику 😂 Влітку короткі поїздки на море в червні були підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цього року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини", - поділилася Катя.
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Звісно, компанію татові й мамі в пригодах склав 3-річний Іван.
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Капітанські вихідні!😇На воді як на суші!! #неділя #дніпро #наяхтівєгипті
Нагадаємо, до помякшення карантину Осадча з Горбуновим розважали себе смішними інтернет-челенджами.