Осадча в купальнику показала, як тимчасово обходиться без моря

Зіркове подружжя, Катерина Осадча та Юрій Горбунов поки не можуть, як звикли, взяти й гайнути десь у подорож на вихідні, але все одно проводять їх активно.

Тимчасовою заміною морю став Дніпро, і телеведуча вигуляла відкритий купальник.

Літо без моря ще так-сяк, а от літо без черешень та полуниць - неможливе!

"Літо - час фотографій в купальнику 😂 Влітку короткі поїздки на море в червні були підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цього року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини", - поділилася Катя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 14 Июн 2020 в 3:44 PDT

Звісно, компанію татові й мамі в пригодах склав 3-річний Іван.

Нагадаємо, до помякшення карантину Осадча з Горбуновим розважали себе смішними інтернет-челенджами.