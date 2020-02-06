"НеАнгел" Віка у золотому бікіні попросилася в полон

Солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха ще тиждень тому повернулася з Мальдів, але ніяк не може з цим змиритися.

Співачка досі згадує свій відпочинок та викладає численні фото в купальнику.

А ще Віка попросилася до Мальдівського полону.

"Я здаюся! Візьміть мене в Мальдівський полон, а не в усе ось це ... А як вам ця зимова вогка навколишня дійсність?" - звернулася до своїх підписників артистка.

Начебто у Києві і зими нема, а Віка все одно сумує за мальдівським сонечком

Зате є ще один привід показати свою кругленьку дупцю

У Віки сталевий прес, який вона несамовито качає у спортзалі

До речі, саме на Мальдівах Вікторія влаштувала собі детокс від соцмереж

Фото з Instagram

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