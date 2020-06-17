Байкова у спідньому попрощалася з Києвом

Модель Аліна Байкова, яка проводила карантин у рідному Кропивницькому, потім на кілька днів зазирнула й до Києва, але вже прощається. Своє "па-па" столиці дівчина сказала в дуже ефектний спосіб.

"Трохи сумно їхати. До наступного разу", - написала Аліна в Instagram.

Аліна. Київ фото з instagram

Нагадаємо, на самоізоляції Байкова не наїдала зайві кіло, а знаходила можливості для тренувань.

Гарні кеди!

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