Байкова у спідньому попрощалася з Києвом
Середа, 17 червня 2020, 11:57
Модель Аліна Байкова, яка проводила карантин у рідному Кропивницькому, потім на кілька днів зазирнула й до Києва, але вже прощається. Своє "па-па" столиці дівчина сказала в дуже ефектний спосіб.
"Трохи сумно їхати. До наступного разу", - написала Аліна в Instagram.
Нагадаємо, на самоізоляції Байкова не наїдала зайві кіло, а знаходила можливості для тренувань.
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