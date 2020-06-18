Синьоброва Бужинська в яскравих платтях зваблювала соковитими кавунами. ВІДЕО
18 червня 2020, 17:53
Співачка Катерина Бужинська випустила дуже жорстокий відеокліп. Жорстокий тому, що після нього страшенно кортить з'їсти кавуна і гайнути на море.
Сама 40-річна артистка в ньому саме це й робить.
У відео на пісню "Хіт цього літа" Бужинська демонструє яскраві легкі луки, а ще незвичний макіяж. Зокрема Каті намалювали сині брови.
Знімали кліп у трьох країнах: Домініканській республіці, Болгарії та Україні. Темношкірий молодик, який хтиво споглядає на Катю бо хоче скуштувати її кавунів - домініканець.
ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:
Нагадаємо, сидячи на карантині, Бужинська вже напланувала, в які країни поїде. А ще відкрила в собі талант перукаря.
Скріншоти з відео з YouTube, фото з Instagram Бужинської
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