Ярославська з подружками і прапором видерлася на Говерлу. ФОТО

П'ятниця, 19 червня 2020, 14:31

Поки можливості подорожувати іншими країнами нема через пандемію, жінка харківського олігарха Марина Ярославська мандрує рідною Україною.

Разом з подругами на машині Марина поїхала в Карпати, де, звісно ж, підкорила найвищу точку – Говерлу.

На вершині гори Ярославська традиційно здійняла жовто-блакитний прапор і закарбувала цю мить у своєму Instagram.

 
Марина вирішила відпочити від дітей і чоловіка у Карпатах 
 
З погодою дівчатам не так вже й пощастило
 
Традиційне фото з прапором 
 
 
До речі, минулого року Марина подорожувала горами Алтая 

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль з сином також нещодавно підкорювали Говерлу

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