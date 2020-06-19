Ярославська з подружками і прапором видерлася на Говерлу. ФОТО
19 червня 2020, 14:31
Поки можливості подорожувати іншими країнами нема через пандемію, жінка харківського олігарха Марина Ярославська мандрує рідною Україною.
Разом з подругами на машині Марина поїхала в Карпати, де, звісно ж, підкорила найвищу точку – Говерлу.
На вершині гори Ярославська традиційно здійняла жовто-блакитний прапор і закарбувала цю мить у своєму Instagram.
Нагадаємо, співачка Тіна Кароль з сином також нещодавно підкорювали Говерлу.
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