Ярославська з подружками і прапором видерлася на Говерлу. ФОТО

Поки можливості подорожувати іншими країнами нема через пандемію, жінка харківського олігарха Марина Ярославська мандрує рідною Україною.

Разом з подругами на машині Марина поїхала в Карпати, де, звісно ж, підкорила найвищу точку – Говерлу.

На вершині гори Ярославська традиційно здійняла жовто-блакитний прапор і закарбувала цю мить у своєму Instagram.

Марина вирішила відпочити від дітей і чоловіка у Карпатах

З погодою дівчатам не так вже й пощастило

Традиційне фото з прапором

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль з сином також нещодавно підкорювали Говерлу.