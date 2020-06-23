До пляжу готова: 50-річна Лопес поділилася літнім настроєм у білому купальнику

Літо ніхто не скасовував, і американська акторка та співачка Дженніфер Лопес традиційно почала радувати шанувальників своїми фото в купальниках.

50-річна зірка почала з білого від Guess і запостила фото з гіфкою "літній настрій".

У Джей Ло літній настрій. А у вас? фото з instagram лопес

У липні зірка святкуватиме своє 51-річчя

Нагадаємо, цього літа Джей Ло нарешті мала вийти заміж за спортсмена Алекса Родрігеса, але весілля довелося відкласти.

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