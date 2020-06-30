Богдан в Одесі вночі попоїв попкорну в компанії невідомої білявки

Минулі вихідні в Одесі провели не лише Maruv, Надя Дорофєєва з Дантесом та Настя Каменських, а й ексголова Офісу президента Андрій Богдан.

Колишнього політика бачили вночі у компанії білявки, пише "Страна".

Юриста зустріли в районі Аркадія біля кіосків. Ближче до півночі він вирішив перекусити і довго не міг визначитися, чим саме. Врешті Богдан узяв відерце попкорну.

Богдана підловили в одеському кіоску з попкорном

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Андрія супроводжувала блондинка та ще якісь друзі.

Хто ж ця нова подруга Андрія?

Як зазначає видання, в Одесі він відпочиває вже не перший тиждень та часто буває в "Ібіці".

А в травні Богдана зустріли у столичному зоопарку.

Фото "Страна"