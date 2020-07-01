Дочка Лорак вигуляла нову зачіску на дні народження сина Кіркорова

Днями співачка Ані Лорак із донькою Софією погуляли на святі у Кіркорових. Сину артиста, Мартіну виповнилося 8 років, і зірковий тато влаштував йому день народження у стилі "Зоряних воєн".

Саме на цій вечірці похресниця Філіпа, Соня засвітила свої афрокосички.

Кароліна і Софія погуляли на 8-річчі Мартіна Кіркорова

Соня та її модний апгрейд

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А ввечері Лорак із кумом заспівали.

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