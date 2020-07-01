Дочка Лорак вигуляла нову зачіску на дні народження сина Кіркорова
1 липня 2020, 11:08
Днями співачка Ані Лорак із донькою Софією погуляли на святі у Кіркорових. Сину артиста, Мартіну виповнилося 8 років, і зірковий тато влаштував йому день народження у стилі "Зоряних воєн".
Саме на цій вечірці похресниця Філіпа, Соня засвітила свої афрокосички.
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#happy 😻😊 День рождения Мартина Киркорова 💥 #анилорак #шоудива
А ввечері Лорак із кумом заспівали.
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❤ #смотретьводномнаправлении💋 День рождения Мартина Киркорова 💥 #анилорак #шоудива
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