Дочка Лорак вигуляла нову зачіску на дні народження сина Кіркорова

1 липня 2020, 11:08

Днями співачка Ані Лорак із донькою Софією погуляли на святі у Кіркорових. Сину артиста, Мартіну виповнилося 8 років, і зірковий тато влаштував йому день народження у стилі "Зоряних воєн".

Саме на цій вечірці похресниця Філіпа, Соня засвітила свої афрокосички.

 
Кароліна і Софія погуляли на 8-річчі Мартіна Кіркорова
 
Соня та її модний апгрейд

 
До речі, самій Соні нещодавно виповнилося 9 років
 
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#happy 😻😊 День рождения Мартина Киркорова 💥 #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 29 Июн 2020 в 11:58 PDT

А ввечері Лорак із кумом заспівали.

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❤ #смотретьводномнаправлении💋 День рождения Мартина Киркорова 💥 #анилорак #шоудива

Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) 29 Июн 2020 в 1:14 PDT

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