"Для приваблення лайків": Полякова в купальнику показала попу з різних боків
5 липня 2020, 08:06
Співачка Оля Полякова вирішила підзібрати лайків у простий і перевірений спосіб – виклавши фото в купальнику.
Але артистка не просто показалася в бікіні, а зробила акцент на своїй п’ятій точці.
Оля так і написала: "Пост для приваблення лайків".
А вже у своїх сторі зірка показала все своє натреноване за карантин тіло в купальнику.
Нагадаємо, не так давно Полякова дала відверте інтерв'ю Єфросиніній, у якому розповіла, як її бив ексбойфренд.
Приєднуйтесь до дискусії