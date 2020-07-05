"Для приваблення лайків": Полякова в купальнику показала попу з різних боків

Співачка Оля Полякова вирішила підзібрати лайків у простий і перевірений спосіб – виклавши фото в купальнику.

Але артистка не просто показалася в бікіні, а зробила акцент на своїй п’ятій точці.

Оля так і написала: "Пост для приваблення лайків".

Думки коментаторів, як завжди, поділилися на тих, хто розхвалив попу Олі, і на тих, хто не оцінив її вчинок. А були навіть такі, хто запідозрив співачку в імплантах у сідницях :)

А вже у своїх сторі зірка показала все своє натреноване за карантин тіло в купальнику.

Полякова з тих зірок, які за карантин не те що не погладшали, а навіть навпаки - стали ще стрункішими і спортивнішими

Нагадаємо, не так давно Полякова дала відверте інтерв'ю Єфросиніній, у якому розповіла, як її бив ексбойфренд.