Полякова розказала Єфросиніній про те, як її били, а Єфросиніна Поляковій – про експерименти в сексі

Співачка Оля Полякова у 17 років пережила насильство з боку свого тодішнього кавалера, який її бив.

Але зараз вона запевняє, що психічної травми не отримала, бо була дуже молода. Натомість досі намагається позбутися шраму на обличчі, який залишився після побиття друзями того самого чоловіка.

Про це та інше артистка розповіла у відвертому інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній, яка у свою чергу поділилася пікантними подробицями свого інтимного життя.

Уже 18 разів Полякова шліфувала свій шрам на обличчі, який залишився після хоробливих стосунків молодості.

Реклама:

Оля показала шрам після побиття друзями кавалера, від якого вона пішла. Та згадала, як він підпалив їй квартиру

"Мені було 17 років. Була кримінальна справа. А сьогодні ця людина – політик. У Вінниці", - розказала Оля.

Зате вона точно знає, що її чоловік Вадим – ідеальний для неї, бо він жодного разу не виказав ніякої агресії у її бік навіть на словах.

Звісно, вони сваряться, але завжди дуже швидко миряться. І Оля сама легко робить перший крок та просить пробачення.

"Я завжди щиро шлю на хер, та завжди щиро прошу пробачення", - каже Полякова

У своїх численних інтерв’ю Полякова не раз казала, що утримує всю свою родину сама. Єфросиніна запитала, чому Оля постійно на цьому наголошує.

"Я вийшла заміж за дуже заможного чоловіка, який мене балував, всіляко потурав, і це неймовірне відчуття. Я вважаю, що кожна жінка має хоч раз це пережити. Бо це так круто, коли тобі дарують коштовності і діаманти. А потім коли я стала працювати, виникла проблема, бо все, чого я досягала, приписували моєму чоловіку", - пояснила Полякова.

"Усі мої заслуги приписували заможному чоловіку"

"Парадокс у тому, що коли мій бізнес почав розвиватися, у мого чоловіка грошей уже не було, бо його бізнес з’їла криза 2008-го року. Просто я настільки соромилася, що у мене заможний чоловік, я настільки часто казала "я все сама", що всесвіт мені сказав: дорогенька, ти сама", - додала співачка.

"Звісно, зараз у чоловіка є бізнес, тобто я не можу сказати, що я його годую. Але на свої проєкти я заробляю сама. Весь мій бізнес завжди був лише на мені", - наголосила артистка.

Серед своїх шкідливих звичок Полякова називає те, що вона запізнюється та кричить на людей

Під час інтерв’ю не лише Полякова була доволі відвертою, а й сама ведуча. Наприклад, Маша розказала, що вони з чоловіком Тимуром постійно експериментують в сексі і нещодавно купили гойдалку для інтимних утіх.

"Але ми такі великі, бля*ь, що я до цієї гойдалки не знаю, як підійти, у мене ноги упираються", - зі сміхом зізналася Єфросиніна.

Єфросиніна повеселила розказами про сексуальні експерименти

Також у розмові з Машею Оля розказала, що її старша донька курить.

"Всі діти сьогодні курять оці парові сигарети. Я забираю у неї, а вона каже: чого ти забираєш, у нас всі курять. А я кажу: я не хочу, щоби ти курила. Давай домовимося, у нас є правила: лягати спати хоча би о 12 ночі, приходити додому вчасно і хоча б тут не палити. Я просто знаю, як погано це впливає на здоров’я", - розповіла Полякова.

"Я не можу сказати, що ми подружки, тому що я все ж таки авторитарна мамаша. Але я завжди з нею була близька. Я розмовляю з нею, ми спілкуємося", - зауважила Оля.

До того ж, співачка зізналася, що навчила 15-річну Машу цілуватися, щоправда, без язика.

"Я просто їй сказала: покажи, як ти це робиш, і вона показала. Я їй сказала: ну, губи тільки розслаб, а так усе ок", - переповіла Полякова.

ДИВІТЬСЯ ІНТЕРВ’Ю:

Нагадаємо, незабаром Полякова запустить тритижневий фітнес-марафон.