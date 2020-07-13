Зірка "Кріпосної" посвітила "підсмаженим" тілом на українському курорті
13 липня 2020, 16:00
Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком продовжують насолоджуватися пляжним відпочинком у межах України.
Цього разу акторське подружжя гайнуло на кілька днів до Чорноморська.
30-річна Наталка, як завжди, фіксувала свій релакс у купальнику для Instagram-підписників. Не стала кралечка приховувати від них і того прикрого факту, що вона обгоріла.
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Нагадаємо, серед "скіллів", якими володіє акторка - танці на пілоні.
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