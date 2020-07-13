Зірка "Кріпосної" посвітила "підсмаженим" тілом на українському курорті

13 липня 2020, 16:00

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком продовжують насолоджуватися пляжним відпочинком у межах України.

Цього разу акторське подружжя гайнуло на кілька днів до Чорноморська.

 
Наталка з чоловіком цього літа мандрують у межах України

30-річна Наталка, як завжди, фіксувала свій релакс у купальнику для Instagram-підписників. Не стала кралечка приховувати від них і того прикрого факту, що вона обгоріла.

 
Акторка не вберегла свої "булочки" від палючого сонця
 
Зірка "Кріпосної" ділиться враженнями від відпочинку з фанами у мережі
 
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Когда муженёк снял тебя красиво 👌😘🥰 #наталкавлюблена

Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 9 Июл 2020 в 10:05 PDT

 
Денисенко з Федінчиком одружені вже три роки й виховують синочка

Нагадаємо, серед "скіллів", якими володіє акторка - танці на пілоні.


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