Зірка "Кріпосної" посвітила "підсмаженим" тілом на українському курорті

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком продовжують насолоджуватися пляжним відпочинком у межах України.

Цього разу акторське подружжя гайнуло на кілька днів до Чорноморська.

Наталка з чоловіком цього літа мандрують у межах України

30-річна Наталка, як завжди, фіксувала свій релакс у купальнику для Instagram-підписників. Не стала кралечка приховувати від них і того прикрого факту, що вона обгоріла.

Акторка не вберегла свої "булочки" від палючого сонця

Зірка "Кріпосної" ділиться враженнями від відпочинку з фанами у мережі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда муженёк снял тебя красиво 👌😘🥰 #наталкавлюблена Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 9 Июл 2020 в 10:05 PDT

Нагадаємо, серед "скіллів", якими володіє акторка - танці на пілоні.