Вібрації літа: Дорофєєва в купальнику потанцювала з надувним другом

П'ятниця, 17 липня 2020, 12:00

Кожен по-своєму відчуває вібрації цього літа, обмеженого карантином через пандемію коронавірусу.

Але навіть вдома можна почуватися радісно та бути яскравим. От я к співачка Надя Дорофєєва.

Зірка показала свої summer vibes в купальнику і з єдинорогом у Instagram.

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🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 16 Июл 2020 в 11:58 PDT

 
У Наді хоча б є басейн, де можна проводити це літо із задоволенням 
 
 
А ще у неї є яскравий надувний друг 
 

Нагадаємо, нещодавно Надя позувала в образі школярки та мокла на концерті Монатіка в Одесі. 

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