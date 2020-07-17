Вібрації літа: Дорофєєва в купальнику потанцювала з надувним другом
17 липня 2020, 12:00
Кожен по-своєму відчуває вібрації цього літа, обмеженого карантином через пандемію коронавірусу.
Але навіть вдома можна почуватися радісно та бути яскравим. От я к співачка Надя Дорофєєва.
Зірка показала свої summer vibes в купальнику і з єдинорогом у Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно Надя позувала в образі школярки та мокла на концерті Монатіка в Одесі.
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