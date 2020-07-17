Вібрації літа: Дорофєєва в купальнику потанцювала з надувним другом

Кожен по-своєму відчуває вібрації цього літа, обмеженого карантином через пандемію коронавірусу.

Але навіть вдома можна почуватися радісно та бути яскравим. От я к співачка Надя Дорофєєва.

Зірка показала свої summer vibes в купальнику і з єдинорогом у Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🌞👙🏝🕶summer vibes 🕶🏝👙🌞 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 16 Июл 2020 в 11:58 PDT

У Наді хоча б є басейн, де можна проводити це літо із задоволенням

А ще у неї є яскравий надувний друг

Нагадаємо, нещодавно Надя позувала в образі школярки та мокла на концерті Монатіка в Одесі.