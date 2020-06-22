Школярка Надя: зухвала Дорофєєва попозувала в мініспідничці та гольфах

Добре, що співачка Надя Дорофєєва вже давно закінчила школу.

Адже за такий лук, як вона продемонстувала в своєму Instagram, її батьків би вже викликали до директора.

Плісирована спідничка, білі гольфи - вийшов такий собі образ японської школярки.

Надю, це спідниця чи пасок?

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Нагадаємо, Надя вважає себе надто худою, тому часто ховає тіло під одягом оверсайз.

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