"Відчуває себе крутим блондином": Мазур дозволила 12-річному сину змінити колір волосся. ФОТО

Телеведуча Алла Мазур не з тих суворих батьків, які до повноліття забороняють нащадкам експериментувати зі своєю зовнішністю. 12-річному синові Артему зірка дозволила стати блондином.

Свого "оновленого" хлопчика Алла показала в Instagram після того, як вони з сином днями вибралися на риболовлю на Дніпро. Але після того, як підписники більше уваги звернули не на здобич, а на волосся Артема, зіркова мама вирішила написати про це окремо.

Алла Мазур із сином-блондином вибралася на риболовлю

Зі слів телеведучої, вони з сином довго сперечалися з цього приводу, і вона намагалася відмовити Артема.

"Але на мій аргумент "фарба зіпсує твоє волосся" - Тьомка нагадував про однокласників і однокласниць. А там були... і білі, і рожеві, і фіолетові, і навіть зелені кольори) Причому гарним знанням це ніяк не шкодило. І волоссю, здається, теж", - визнала Мазур.

"А на запитання "навіщо воно тобі треба взагалі?" - була відповідь: "а ти сама ніколи не пробувала?" А я - таки пробувала!) І блондинкою була) Правда, недовго. І трохи в старшому віці, коли вже працювала на радіо. Але добре пам'ятаю, як цей відтінок додає тобі легкості і грайливості. На мене, принаймні, він діяв саме так", - пригадала вона.

До того ж, блонд був далеко не найрадикальнішим варіантом "тюнінгу" з тих, які пропонував Артем.

"І коли мова зайшла про вибір між чорним, синім чи зеленим - я порадилась з педагогами... почитала статті психологів... дізналась, що краще дати дітям пережити цей досвід саме у віці підлітка, а не залишати експерименти над собою до років 30-ти... що це пошук себе і внутрішній бунт... а якщо бунт не можеш погасити - треба його очолити", - підсумувала Алла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial) 26 Июл 2020 в 12:14 PDT

Зрештою зірка відвела сина до майстра, якому довіряє, який підібрав тон та фарбу.

"Тьомка тепер відчуває себе крутим блондином, бореться за кожен сантиметр відрослого волосся і вчиться правильно за ним доглядати - бо фарба таки сушить. Ну а я сподіваюсь, що до осені він цим награється, подорослішає ще більше, і ми якось наблизимо його світлі кучері до шкільного формату", - додала Мазур.

Нагадаємо, торік своєму - на той момент 11-річному - синові дозволили стати блондином шоумен Олексій Потапенко та продюсерка Ірина Горова.