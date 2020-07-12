Алла Мазур про рак: Важливо говорити про складні речі вголос

Телеведуча Алла Мазур, яка з осені минулого року бореться з онкологією, розповіла, чому наважилася говорити про свою хворобу публічно.

А ще зірка закликала усіх носити маски та дотримуватися дистанції.

"Я дуже вдячна усій країні, яка хвилювалася за мене, це правда. Рада, що ризикнула і повідомила це публічно, тому що я вважаю, що нам дуже важливо навчитися говорити про ці складні речі вголос", - заявила Мазур в інтерв’ю "1+1".

"Я зараз, слава богу, почуваюся гарно. Останні аналізи показали, що все рухається позитивно, не хочу наврочити. Лікарі кажуть, що прогнози дуже обнадійливі, я активно повернулася до роботи", - зауважила Алла.

54-річна Алла запевняє, що добре почувається і прогнози лікарів гарні

"Хочу передати своє позитивне налаштування насамперед тим, хто щойно почув подібний діагноз. Він страшить багатьох і багато хто думає, чи варто вступати в цю складну, тривалу і коштовну боротьбу. Але закликаю усіх – не треба гаяти часу, тому що я на власному прикладі переконалася, що якщо не втратити цей час, то процес лікування і одужання відбувається значно швидше", - наголосила вона.

Мазур також зізналася, що перш ніж оголосити про хворобу, вона радилася з друзями, родиною та колегами.

"Ми разом прийшли до висновку, що це буде корисно для всіх. Я мушу сказати, що ефект від цього є. Це стало шоком і відкриттям для багатьох людей, але разом з тим – поштовхом йти і перевірятися. Чимало моїх знайомих сказали, що після моєї публікації вони пішли і перевірили стан свого здоров’я", - розказала Алла.

Публічне оголошення про хворобу лише допомогло Аллі

Крім того, телезірка порадила людям зі слабким імунітетом дотримуватися дистанції та носити захисні маски.

"Ми розуміємо, що ліків від COVID-19 зараз немає, але на щастя цю хворобу регулює розум. У цій ситуації рятують дуже прості речі, які здаються банальними, але найбільш помічні – соціальна дистанція і маска. Ми можемо стати рятівниками одне для одного", - запевнила Мазур.

Якщо Алла бачить, що хтось із громадян порушує дистанцію – не соромиться вказати на це

Нагадаємо, ще в травні Мазур уперше повідомила про позитивний перебіг лікування. Однак де саме вона лікується, телеведуча не уточнює.

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