Потап і Горова відвели до школи свіжопофарбованого сина. ФОТО

2-го вересня стрічки соцмереж пістрявіють фотографіями зі шкільних лінійок. Не стали себе стримувати й шоумен Олексій Потапенко з продюсеркою Іриною Горовою.

Свого сина Андрія експодружжя разом відвело до 5-го класу.

Гризти граніт науки Потапенко-молодший вирушив у шикарному гуморі та з новим кольором волосся. Хлопчика пофарбували в блондина перед самим початком навчального року.

Тато, мама і старша сестра провели Андрійка до 5-го класу

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Як зізналася в Instagram Горова, Андрійко, коли чогось хоче, до добивається або сам, або з допомогою старшої сестри Наталі, котра підтримує його модні бажання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 1 Вер 2019 р. о 11:41 PDT

Нагадаємо, нещодавно зіркові батьки збурили мережу фото 11-річного сина з напівголими кралями та в футболці з написом про "вінішко". Втім виявляється, це не єдина провокаційна одежина в гардеробі п'ятикласника.

Іноді усім нам кортить надягти таку фотболку, як у 11-річного сина Потапа та Горової

Як відомо, з травня в Андрійка офіційно є мачуха Настя. Потап розказав, як син поставився до його одруження.

Фото з Instagram Потапа і Горової