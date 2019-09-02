Потап і Горова відвели до школи свіжопофарбованого сина. ФОТО
2-го вересня стрічки соцмереж пістрявіють фотографіями зі шкільних лінійок. Не стали себе стримувати й шоумен Олексій Потапенко з продюсеркою Іриною Горовою.
Свого сина Андрія експодружжя разом відвело до 5-го класу.
Гризти граніт науки Потапенко-молодший вирушив у шикарному гуморі та з новим кольором волосся. Хлопчика пофарбували в блондина перед самим початком навчального року.
Як зізналася в Instagram Горова, Андрійко, коли чогось хоче, до добивається або сам, або з допомогою старшої сестри Наталі, котра підтримує його модні бажання.
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Нагадаємо, нещодавно зіркові батьки збурили мережу фото 11-річного сина з напівголими кралями та в футболці з написом про "вінішко". Втім виявляється, це не єдина провокаційна одежина в гардеробі п'ятикласника.
Як відомо, з травня в Андрійка офіційно є мачуха Настя. Потап розказав, як син поставився до його одруження.
Фото з Instagram Потапа і Горової