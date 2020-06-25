Мільйонер-танцівник Ваккі показав, звідки в ньому стільки тестостерону, а його вагітна кохана - себе в купальнику

Якщо хтось думав, що 52-річний Джанлукка Ваккі, відомий як танцюючий мільйонер, перебуває в такій чудовій фізичній формі лише завдяки танцям, то ніт.

Вражаючими елементами своїх тренувань чоловік поділився в Instagram. Виявляється, Джанлукка зміцнює ноги спринтерським бігом та застрибуванням на метрову висоту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 22 Июн 2020 в 10:00 PDT

Зі слів Ваккі, від цього організм продукує більше тестостерону.

Як відомо, від мільярдера скоро народить його 24-річна подруга-модель Шерон Фонсека. А поки що вагітний животик не заважає красуні танцювати й веселитися з коханим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 20 Июн 2020 в 11:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Fonseca (@sharfonseca) 24 Июн 2020 в 9:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 24 Июн 2020 в 12:02 PDT

Нагадаємо, нещодавно парочка романтично попозувала для глянцю.