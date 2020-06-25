Мільйонер-танцівник Ваккі показав, звідки в ньому стільки тестостерону, а його вагітна кохана - себе в купальнику
Четвер, 25 червня 2020, 17:53
Якщо хтось думав, що 52-річний Джанлукка Ваккі, відомий як танцюючий мільйонер, перебуває в такій чудовій фізичній формі лише завдяки танцям, то ніт.
Вражаючими елементами своїх тренувань чоловік поділився в Instagram. Виявляється, Джанлукка зміцнює ноги спринтерським бігом та застрибуванням на метрову висоту.
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Зі слів Ваккі, від цього організм продукує більше тестостерону.
Як відомо, від мільярдера скоро народить його 24-річна подруга-модель Шерон Фонсека. А поки що вагітний животик не заважає красуні танцювати й веселитися з коханим.
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Нагадаємо, нещодавно парочка романтично попозувала для глянцю.
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