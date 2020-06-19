Каменських в обтислих лосинах розказала, як за 15 хвилин на день зробити тіло красивим

П'ятниця, 19 червня 2020, 12:31

Співачка Настя Каменських, яка ще кілька років тому носила на собі чималу кількість зайвих кіло та виправдовувалася, що не має часу на спортзал, тепер потужно мотивує своїм прикладом інших.

33-річна красуня в черговий раз похизувалася фігурою в Instagram та дала поради, як покращити свою форму, витрачаючи на це хоча би 15 хвилин на день.

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КРАСИВОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ ⠀ Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! 💪 Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! ⠀ ❗️Главное - не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку ⠀ 1️⃣ Планка стоя на локтях. Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд. Это упражнение творит чудеса! 💫 ⠀ 2️⃣ Отжимания с широким разведением рук Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз ⠀ 3️⃣ Приседание у стены ⠀ Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бёдер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд Для начала сделайте 2 подхода по 5 раз ⠀ Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться! ☑️ ⠀ Понравился пост? ❤️

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 18 Июн 2020 в 11:48 PDT

 
Видно, що сама Настя витрачає на свою фігуру не 15 хвилин на день. Зате який результат!

Нагадаємо, ще Настя знає, як будити в собі внутрішню богиню. А від свого чоловіка Потапа вона готова завагітніти навіть у аерпорті.

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