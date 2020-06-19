Каменських в обтислих лосинах розказала, як за 15 хвилин на день зробити тіло красивим

Співачка Настя Каменських, яка ще кілька років тому носила на собі чималу кількість зайвих кіло та виправдовувалася, що не має часу на спортзал, тепер потужно мотивує своїм прикладом інших.

33-річна красуня в черговий раз похизувалася фігурою в Instagram та дала поради, як покращити свою форму, витрачаючи на це хоча би 15 хвилин на день.

Видно, що сама Настя витрачає на свою фігуру не 15 хвилин на день. Зате який результат!

Нагадаємо, ще Настя знає, як будити в собі внутрішню богиню. А від свого чоловіка Потапа вона готова завагітніти навіть у аерпорті.

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