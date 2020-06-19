Каменських в обтислих лосинах розказала, як за 15 хвилин на день зробити тіло красивим
Співачка Настя Каменських, яка ще кілька років тому носила на собі чималу кількість зайвих кіло та виправдовувалася, що не має часу на спортзал, тепер потужно мотивує своїм прикладом інших.
33-річна красуня в черговий раз похизувалася фігурою в Instagram та дала поради, як покращити свою форму, витрачаючи на це хоча би 15 хвилин на день.
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КРАСИВОЕ ТЕЛО ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ ⠀ Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны! 💪 Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг! ⠀ ❗️Главное - не давайте себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку ⠀ 1️⃣ Планка стоя на локтях. Поставьте локти на пол, как Сфинкс и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно - втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд. Это упражнение творит чудеса! 💫 ⠀ 2️⃣ Отжимания с широким разведением рук Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуйте, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз ⠀ 3️⃣ Приседание у стены ⠀ Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бёдер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд Для начала сделайте 2 подхода по 5 раз ⠀ Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться! ☑️ ⠀ Понравился пост? ❤️
Нагадаємо, ще Настя знає, як будити в собі внутрішню богиню. А від свого чоловіка Потапа вона готова завагітніти навіть у аерпорті.
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