48-річна Єгорова в купальнику вразила стрибком у турецький басейн. ВІДЕО
10 серпня 2020, 16:07
Актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, як і більшість селебріті цього карантинного літа, обрала для відпочинку Туреччину.
Туди багатодітна мати полетіла з трьома молодшими дітьми і вже встигла навикладати фото і відео.
"Богинею бути легко", - написала 48-річна Єгорова та показала себе у міні сукні та в бікіні. А ще вона вразила підписників відео того, як стрибає головою у басейн.
Posted by Снежана Егорова on Friday, August 7, 2020
Нагадаємо, у травні Егорова стала тричі бабусею.
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