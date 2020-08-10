48-річна Єгорова в купальнику вразила стрибком у турецький басейн. ВІДЕО

Актриса і телеведуча Сніжана Єгорова, як і більшість селебріті цього карантинного літа, обрала для відпочинку Туреччину.

Туди багатодітна мати полетіла з трьома молодшими дітьми і вже встигла навикладати фото і відео.

"Богинею бути легко", - написала 48-річна Єгорова та показала себе у міні сукні та в бікіні. А ще вона вразила підписників відео того, як стрибає головою у басейн.

Posted by Снежана Егорова on Friday, August 7, 2020

У коментарях до фото Сніжани суцільні компліменти

Нагадуємо, у Єгорової п'ятеро дітей!

Сніжана не частить із фото в купальнику, але цього разу взяла і виклала

Компанія Сніжани на відпочинку - троє дітей від ексчоловіка Антіна Мухарського

Нагадаємо, у травні Егорова стала тричі бабусею.