Осадча в Туреччині позаймалася йогою з сином та піднялася вище хмар
Середа, 12 серпня 2020, 10:52
Телеведуча Катерина Осадча на відпочинку в Туреччині знаходить час не лише на пляж, а й на розваги з маленьким сином Іваном.
Хлопчик всюди супроводжує своїх батьків, навіть на йогу та на 2-кілометрову гору.
Фотодокази цього Осадча щедро викладає у своєму Instagram. Щоправда досі не показує обличчя сина, чим дратує багатьох своїх підписників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Осадча на відпочинку вигуляла білі луки та вибралася на побачення з Горбуновим
Осадча у барвистому купальнику показала свій острівок раю
Декольтована Кароль, червона Брежнєва та Онопка в гепарді привітали Осадчу з творчим 15-річчям
Приєднуйтесь до дискусії