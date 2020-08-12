Осадча в Туреччині позаймалася йогою з сином та піднялася вище хмар

Телеведуча Катерина Осадча на відпочинку в Туреччині знаходить час не лише на пляж, а й на розваги з маленьким сином Іваном.

Хлопчик всюди супроводжує своїх батьків, навіть на йогу та на 2-кілометрову гору.

Фотодокази цього Осадча щедро викладає у своєму Instagram. Щоправда досі не показує обличчя сина, чим дратує багатьох своїх підписників.

"Спільна йога - чудова нагода бути разом і одночасно займатися", - зауважила Катерина

Усім вже цікаво побачити личко Івана, але мама з татом досі проти

На дошку Катя сина вже не брала







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