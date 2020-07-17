Декольтована Кароль, червона Брежнєва та Онопка в гепарді привітали Осадчу з творчим 15-річчям

Уже 15 років Катерина Осадча в ефірі програми "Світське життя" допитує зірок і політиків про найпотаємніше.

З нагоди цієї визначної дати команда проєкту влаштувала грандіозне свято і концерт на лісовій галявині ботанічного саду імені Гришка.

Були і червона доріжка, і квіти, і, звісно ж, зіркові гості, які неодноразово ставали героями програми.

"За 15 років на наших очах кілька разів змінювалася влада, з’являлися нові світські герої, кумирами мільйонів ставали новачки у шоу-бізнесі, ми зустрічали зірок з пологових будинків та одружували їх..." - зауважила Осадча у вітальній промові.

Привітати "Світське життя" прийшли Тіна Кароль, MONATIK, Наталія Могилевська, Олег Винник, Ірина Білик, Оля Полякова, NK, Mozgi, "Время и стекло" та багато інших.

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Фото пресслужби "1+1" та JetSetter.ua