Декольтована Кароль, червона Брежнєва та Онопка в гепарді привітали Осадчу з творчим 15-річчям
Уже 15 років Катерина Осадча в ефірі програми "Світське життя" допитує зірок і політиків про найпотаємніше.
З нагоди цієї визначної дати команда проєкту влаштувала грандіозне свято і концерт на лісовій галявині ботанічного саду імені Гришка.
Були і червона доріжка, і квіти, і, звісно ж, зіркові гості, які неодноразово ставали героями програми.
"За 15 років на наших очах кілька разів змінювалася влада, з’являлися нові світські герої, кумирами мільйонів ставали новачки у шоу-бізнесі, ми зустрічали зірок з пологових будинків та одружували їх..." - зауважила Осадча у вітальній промові.
Привітати "Світське життя" прийшли Тіна Кароль, MONATIK, Наталія Могилевська, Олег Винник, Ірина Білик, Оля Полякова, NK, Mozgi, "Время и стекло" та багато інших.
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Вчера зажгли на сцене праздничного концерта в честь 15-летия «Светской жизни» @svitsketv. Смотрите скоро в эфире 🔥 #оляполякова #світськежиття
Фото пресслужби "1+1" та JetSetter.ua