Джамала у ботсаду, ДахаБраха на терасі та вертикальний рок-фест: головні концерти серпня

Послаблення карантину потроху повертає у наше життя культурні заходи, і улюблені артисти нарешті анонсують довгоочікувані концерти.

До кінця літа залишилося 2,5 тижня, але за цей час можна встигнути відвідати кілька цікавих подій.

Якщо ви любите джаз, то найближчі вихідні на ВДНГ саме для вас. 15-16 серпня там відбудеться КУРАЖ NOT ONLY JAZZ.

Жива музика, діджей-сети, вінтажна барахолка, лекторій, літній фуд-корт, тату- корнер і ще багато чого цікавого обіцяють організатори Куража. Початок о 12-й, вхід 150 гривень.

Ще рік тому співачка Джамала казала, що хоче взяти паузу у кар’єрі, аби народити другу дитину. І за цей рік артистка так і зробила – стала мамою вдруге та не виступала протягом всього карантину. Але 28-го серпня в столичному Ботанічному Саду ім. Гришка нарешті відбудеться її open-air концерт.

Для виступу під відкритим небом зірка приготувала спеціальну програму з літніх романтичних композицій. Початок концерту о 20:00. Квитки від 350 гривень.

Нещодавно Джамала повернулася з відпочинку , і тепер з новими силами готується до концерту

Якщо ж ви хочете зустріти захід сонця під магічну музику ДахаБраха у самому центрі столиці, то вам на терасу D12 27-го та 28-го серпня. Квитки на перший концерт уже розпродані, але на додатковий ще наче є.

Літня тераса, захід сонця і музика ДахаБраха - найкраще поєднання для приємного вечора

Так само зустріти захід сонця запрошує на ЮБК гурт Саші Кольцової "Крихітка". Концерт відбудться 21-го серпня о 19-й, квитки від 590 гривень.

Крихітка запрошує на ЮБК попрощатися з літом

Якщо вам набридли традиційні концерти до Дня Незалежності, 24 серпня учасник гурту Green Grey Дизель запрошує на вертикальний 6-годинний BRO! FEST, який відбудеться у готелі "Братислава".

Сцена буде розташована на даху корпусу готелю, а глядачі перебуватимуть на балконах номерів у сусідній будівлі, дотримуючись усіх правил карантину.

На фестивалі виступатимуть легенди вітчизняного року, зокрема, Green Grey, Vopli Vidoplyasova та "Скрябін". Всього в BRO! FEST візьмуть участь вісім гуртів.

Нововведення карантину - вертикальні концерти, які вигадав Дизель

Більш камерний захід до Дня Незалежності пропонує співачка Марія Бурмака та гурт Gypsy Lyre. Їхній концерт заплановано на 25 серпня у Caribbean Club о 19-й.