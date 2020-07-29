Джамала в Туреччині поскаржилася на брак сну та наробила селфі без мейкапу

Минулого тижня співачка Джамала, яка лише місяць тому стала мамою вдруге, разом зі своїми хлопцями полетіла до Туреччини.

Там у неї живе рідна сестра Евеліна, тож відпочинок по-справжньому родинний.

От тільки через маленьких дітей батькам не вистачає сну. Про це Джа написала у своєму Instagram та показала фото з чоловіком та старшим синочком в морі.

Фото в купальнику від Джамали чекати не варто, а от селфі без макіяжу зірка викладає без сумнівів.

В купальнику Джамала показалася лише зверху