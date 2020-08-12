"Гарячий контент": Шоптенко дала відеоурок із мокрої фотосесії

Від літа лишилися лічені тижні, і саме час встигнути зробити якнайбільше гарних фото на природі. Гарну ідею подає хореографка Олена Шоптенко у Instagram.

Нагадаємо, на початку року Олена поділилася, що в її житті відбуваються кардинальні зміни. Зокрема їй захотілося стати більш жіночною.

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