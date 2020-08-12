"Гарячий контент": Шоптенко дала відеоурок із мокрої фотосесії

12 серпня 2020, 17:53

Від літа лишилися лічені тижні, і саме час встигнути зробити якнайбільше гарних фото на природі. Гарну ідею подає хореографка Олена Шоптенко у Instagram.

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Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу хат 🔥 контент 😂⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Все! И у меня даже получилось! Почти 😂⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ну что, веселимся вместе? Снимайте свои варианты, выкладывайте в сториз и отмечайте меня! Лучшее запощу у себя в сториз.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 12 Сер 2020 р. о 4:20 PDT

Нагадаємо, на початку року Олена поділилася, що в її житті відбуваються кардинальні зміни. Зокрема їй захотілося стати більш жіночною.

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