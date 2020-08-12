"Гарячий контент": Шоптенко дала відеоурок із мокрої фотосесії
12 серпня 2020, 17:53
Від літа лишилися лічені тижні, і саме час встигнути зробити якнайбільше гарних фото на природі. Гарну ідею подає хореографка Олена Шоптенко у Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу хат 🔥 контент 😂⠀ ⠀ Итак, нам понадобится немного воды, iPhone 11 и съемка в режиме слоу мо. Никакого монтажа и дополнительного оборудования. ⠀ ⠀ Все! И у меня даже получилось! Почти 😂⠀ ⠀ Ну что, веселимся вместе? Снимайте свои варианты, выкладывайте в сториз и отмечайте меня! Лучшее запощу у себя в сториз.
Нагадаємо, на початку року Олена поділилася, що в її житті відбуваються кардинальні зміни. Зокрема їй захотілося стати більш жіночною.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Шоптенко в купальнику дала пораду, як фотографуватися у відпустці
Приєднуйтесь до дискусії