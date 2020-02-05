Жіночна Шоптенко про кардинальні зміни: Я стала виділяти час для себе

Танцівниця Олена Шоптенко зізналася, що з нею відбуваються кардинальні зміни.

З дисциплінованої дівчини у тренувальних лосинах вона перетворюється на жіночну та неквапливу і починає виділяти час на себе.

Про це Олена написала у своєму Instagram і показала фото у блакитному брючному костюмі.

"Я дуже не люблю зміни. Ось просто будь-які кардинальні зміни в житті для мене як фільм жахів в порожньому темному будинку", - почала Шоптенко.

"А зараз так відбувається, що моя внутрішня дисциплінована дівчинка в спортивних тренувальних лосинах витісняється чимось новим, зовсім не знайомим. Хочеться бути жіночною, спокійною, нікуди не поспішати, надіти вранці легку посмішку і неквапливо прожити день, отримуючи задоволення, а не в шаленому ритмі бігти, зносячи все на своєму шляху", - зізналася хореографка.

"Я стала виділяти час для себе. Перерила весь гардероб, прибрала всі агресивні речі на дальню полицю, і виявилося, що носити мені знову нічого", - зазначила вона.

"Загалом, спасибі тобі, дівчинко, за прекрасне десятиліття, проведене разом. Ми поспішали і встигали, але, здається, прийшов час змінити квікстеп на вальс ... і кружляємо!" - підсумувала Олена.

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