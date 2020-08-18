Alyona alyona показала себе на тренажері: Все, що роблю, мені в кайф!

Реперка alyona alyona не з тих, хто обіцяє собі "почати нове життя з понеділка", а десь у четвер уже здувається. 29-річна артистка, яка в червні заявила, що скине 29 кіло, продовжує вперто йти до мети.

На своїй сторінці у Instagram, де вона ділиться успіхами, alyona alyona розповіла історію своїх стосунків зі спортом.

"Колись я любила баскетбол. В школі ще. Багато м’ячів не закидала, зате корпусом як захисник працювала добре 😂😂💪 А коли переїхала в Баришівку, виявилося, що тут дівчата люблять волейбол, а хлопці в баскетбольну команду брати не хотіли, бо боялися, що груба гра завдасть мені шкоди", - пригадала зірка.

alyona alyona збирається схуднути на 29 кіло

"Проте ще з дитинства я не любила сидіти на місці. Мій максимум безробіття в житті — 2 тижні. Далі як то кажуть "шило в с*аці" муля і я вже лечу щось десь робити, кудись ходити і тд. (На замітку тим, хто дума, що люди в тілі лежать на дивані, жеруть бургери і нічого не роблять), - наголосила вона.

Як зізнається alyona alyona, спорт - це "не її любов", особливо екстремальний.

"Страх сковує мене і адреналін не штовхає до дій, а змушує ціпеніти. Та й якось жити хочеться, знаєте... 😩😂", - поділилася вона.

Екстремальний спорт - не її фішка

А от коли Олена працювала в дитсадку, руханки разом із дітками приносили їй задоволення.

"Я разом з малятами вчилася рухатися правильно, тягнутися, нахилятися, стрибати тощо. Я побачила, що моє тіло здатне на безліч речей! 😻 хоча спину все одно зірвала, бо обвішати себе дітьми — то щастя", - запевнила вона.

"І саме зараз, коли я маю час для себе та свого здоров’я, все, що я роблю, мені в кайф! Під час карантину я займалася вправами вдома — степ-аеробіка крутезна 🥰 Зараз я ходжу в зал і все, що я там роблю — вкайф: як би не було тяжко і скільки б відер поту з мене не витекло", - додала alyona alyona.

Спорт артистці тепер в кайф

Нагадаємо, раніше реперка розказала, як вона змінила свій режим дня та харчування. Як відомо, скоро alyona alyona вийде на паркет "Танців з зірками".