"Пишки можуть усе": alyona alyona іде на "Танці з зірками". ВІДЕО

Середа, 29 липня 2020, 11:06

Новий сезон телешоу "Танці з зірками" обіцяє бути справді цікавим. До зіркового складу учасників приєдналася ще й реперка alyona alyona.

Артистка, яка схудла на 10 кілограмів і продовжує худнути, пообіцяла "роздавати на паркеті".

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Прийняла #танціззіркамиchallenge від @tankovichd передаю @pozitiff ⠀ Скоро буду роздавати на паркеті☄️

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 29 Июл 2020 в 1:00 PDT

"Це новий досвід для мене. Хочеться себе випробовувати та довести, що пишки можуть усе. Я сподіваюсь, що буду виглядати органічно у всіх стилях, тому що маю внутрішній стержень, мені є що розповісти глядачам", - наголосила alyona alyona. 

Також виконавиця у коментарі "1+1" зізналася, що багатого танцювального досвіду вона не має.

"В школі в п’ятому класі ходила на танцювальний гурток і вивчала вальс. Це все, що я вмію з танців. У цьому сезоні я спробую в силу можливостей свого організму показати всьому світу, що все можливо", - заявила Альона. 

Як відомо, суперниками реперки стануть Слава Камінська, Надія Мейхер, Юлія Саніна, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Олег Винник та інші. 

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