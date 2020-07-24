Alyona alyona розказала, як скинула 10 кіло за півтора місяця

Півтора місяця тому, коли реперці alyona alyona виповнилося 29, вона вирішила худнути.

Тоді її вага становила 127 кілограмів, і артистка поставила собі за мету скинути 29 кіло за рік.

Відтоді Альона скинула вже 10. Завдяки чому вийшов такий швидкий результат, реперка докладно описала у своєму Instagram.

"…Ви всі проявили до мене надзвичайно велику увагу — мій дірект просто тріщав словами мотивації, підтримки, були різні приклади власних історій, варіанти з чого почати і з ким працювати, до кого звертатися. (За що вам усім безмежно вдячна. Мої підписники — найкращі в світі люди). І я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви", - зауважила alyona alyona.

Alyona alyona почала схуднення з консультації лікаря

Перш ніж почати, Альоні довелося здати аналізи кровi, сечi та на різні гормони і зробити узд черевної порожнини.⠀

"І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення - в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше — індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету", - поділилася реперка.⠀

"Я ще з Балі намагалася харчуватися краще, ніж в минулому році — їла багато свіжих фруктів, каші — така собі вуглеводна атака. Але виявилося, що так було не правильно. Тому варто починати змінювати себе з КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЛІКАРЯ! Робити зріз по стану здоров’я — обов’язок кожного перед самим собою!" - наголосила вона.⠀

Цікаво, що за місяць до рішення худнути реперка презентувала бодіпозитивний кліп

"Таким чином моє харчування перевернулося з ніг на голову. Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще — ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові", - розповіла артистка.

"Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко за таймінгом (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. Я маю також фізичні навантаження та тренування, але про це — в наступному пості", - зазначила alyona alyona.

Залишилося скинути 19 кіло

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