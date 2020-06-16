Аlyona alyona назвала тризначну цифру своєї ваги та зібралася худнути

Реперка alyona alyona дозріла до кардинальних змін у своєму житті: вона поставила собі за мету схуднути на 29 кілограмів. Ця цифра символічна й невипадкова, адже днями зірці виповнилося 29 років.

Про своє рішення alyona alyona оголосила в Instagram. А ще чесно показала, скільки важить зараз.

На наступний після святкування день ось що показали alyona alyona ваги фото з instagram alyona alyona

"Чому я хочу це зробить? Тому, що хочеться якоїсь авантюри в житті", - пояснила alyona alyona.

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"Зовсім стрункою я не збираюся ставати, просто хочу кинути собі виклик, от і все", - уточнила вона.

Тепер прощавай, олів'є?

Артистка пообіцяла докладно показувати і розказувати підписникам, що вона робитиме заради зменшення ваги, як займатиметься та що їстиме.

Нагадаємо, торік alyona alyona прикрасила себе татуюванням у пікантному місці.

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