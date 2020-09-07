Міла Кузнєцова гріє найбільші груди України у Єгипті. ФОТО

Офіційна володарка найбільшого натурального бюсту в Україні Міла Кузнєцова не прощається з літом: за морем, піском та спекою жіночка гайнула до Єгипту.

Звідти вона не забуває ділитися гарними фото в купальниках.

Міла відпочиває на Червоному морі фото з instagram

Як зізналася Міла у сторіз, спека їй не дошкуляє, навпаки - це її стихія, і кралечка чудово почувається при 30-40 градусах.

"...Мабуть, це і є щастя - не думати ні про що, забути про косметику, про турботи і просто кайфувати. Море, мабуть, лікує не лише тіло, а й душу! Обожнюю море і завжди намагаюся вибрати відпочинок на морі, набратися вражень, відпочити - замість айфона, шуби та іншої фігні", - поділилася вона.

"Дивлюся в світле майбутнє", - підписала це фото Кузнєцова

Нагадаємо, нещодавно Кузнєцова розказала, як непросто жінці, яку природа обдарувала пишними формами, знайти собі хороший бюстгальтер.