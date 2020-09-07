Седокова в купальнику та прикрасах гламурно попозувала у басейні

Співачка Аня Седокова показала кілька кадрів зі своєї гламурної фотосесії в басейні, яку робили під час відпустки у Маямі.

В чорному купальнику та масивних прикрасах з камінчиками артистка чуттєво позувала так, ніби для глянцевого видання.

Але Аня поки не уточнювала, для чого були зроблені ці світлини.

Аня, як завжди, млосна та сексуальна

Нагадаємо, також під час відпустки у Маямі Седокова каталася на велосипеді у самих лише трусиках.