Седокова в купальнику та прикрасах гламурно попозувала у басейні
7 вересня 2020, 12:07
Співачка Аня Седокова показала кілька кадрів зі своєї гламурної фотосесії в басейні, яку робили під час відпустки у Маямі.
В чорному купальнику та масивних прикрасах з камінчиками артистка чуттєво позувала так, ніби для глянцевого видання.
Але Аня поки не уточнювала, для чого були зроблені ці світлини.
Нагадаємо, також під час відпустки у Маямі Седокова каталася на велосипеді у самих лише трусиках.
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