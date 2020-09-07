Седокова в купальнику та прикрасах гламурно попозувала у басейні

Співачка Аня Седокова показала кілька кадрів зі своєї гламурної фотосесії в басейні, яку робили під час відпустки у Маямі.

В чорному купальнику та масивних прикрасах з камінчиками артистка чуттєво позувала так, ніби для глянцевого видання.

Але Аня поки не уточнювала, для чого були зроблені ці світлини.

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Аня, як завжди, млосна та сексуальна

Нагадаємо, також під час відпустки у Маямі Седокова каталася на велосипеді у самих лише трусиках.