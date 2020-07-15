У стилі Мінні Маус: Седокова у Флориді засвітила форми в купальнику

Співачка Ганна Седокова, яка після послаблення карантину за першої ж нагоди чкурнула з Росії до Америки, тепер насолоджується літом у Флориді разом зі своїм коханим-спортсменом Янісом Тіммою.

І не забуває показувати в Instagram гарну себе у купальниках.

Іще б вушка - і вийшла би Мінні Маус для дорослих фото з instagram седокової

Схоже, в цьому сезоні Аня підсіла на червоний колір.

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Цікаво, скільки червоних чи червоно-білих купальників Аня прихопила з собою до Флориди?

Щонайменше три

Нагадаємо, нещодавно Седокова обурилася через те, що користувачі соцмереж бачать у ній лише "тьолку з грудьми".

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