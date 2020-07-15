У стилі Мінні Маус: Седокова у Флориді засвітила форми в купальнику
15 липня 2020, 13:25
Співачка Ганна Седокова, яка після послаблення карантину за першої ж нагоди чкурнула з Росії до Америки, тепер насолоджується літом у Флориді разом зі своїм коханим-спортсменом Янісом Тіммою.
І не забуває показувати в Instagram гарну себе у купальниках.
Схоже, в цьому сезоні Аня підсіла на червоний колір.
Нагадаємо, нещодавно Седокова обурилася через те, що користувачі соцмереж бачать у ній лише "тьолку з грудьми".
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