Таткова пампушечка: чоловік Рікі Мартіна показав їхню 1,5-річну доню. Миле ФОТО
Середа, 9 вересня 2020, 11:00
Пуерториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, художник Джван Йозеф - багатодітні татусі, які разом виховують трьох синів та доню Люсію. Дівчинці вже півтора роки, і вдома її кличуть Лулу.
Свіжим фото маленької Джван поділився в Instagram.
"Закоханий щодня", - зізнався чоловік.
Нагадаємо, Рікі мріє, що колись у них із коханим буде багато-багато онуків. Артистові завжди подобалися великі родини, і він би хотів завести ще десятьох дітей, та боїться не впоратися.
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