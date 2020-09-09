Таткова пампушечка: чоловік Рікі Мартіна показав їхню 1,5-річну доню. Миле ФОТО

Пуерториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, художник Джван Йозеф - багатодітні татусі, які разом виховують трьох синів та доню Люсію. Дівчинці вже півтора роки, і вдома її кличуть Лулу.

Свіжим фото маленької Джван поділився в Instagram.

Здається, Лулу схожа на татуся Рікі, а не на татуся Джвана фото з instagram

"Закоханий щодня", - зізнався чоловік.

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Нагадаємо, Рікі мріє, що колись у них із коханим буде багато-багато онуків. Артистові завжди подобалися великі родини, і він би хотів завести ще десятьох дітей, та боїться не впоратися.