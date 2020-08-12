Рікі Мартін із коханим став ніжним королем у глянці та зізнався, що хоче ще 10 дітей

Пуерториканський співак Рікі Мартін разом зі своїм чоловіком, художником Джваном Йозефом знялися для журналу Out у образі королів. Зйомки проходили в їхньому домі в Каліфорнії.

У інтерв'ю 48-річний артист говорив про багатодітне батьківство і про те, як болить йому розлука зі справою всього його життя. Рікі побоюється, що світ уже ніколи не буде таким як раніше, і він ніколи вже не виступатиме перед 20-тисячним натовпом.

Рікі Мартін на карантині знявся для глянцю та дав Zoom-інтерв'ю

"Я завжди вважав, що зможу робити це, допоки хотітиму - навіть коли виглядатиму сміховинно на сцені в 70 років із паличкою, це була моя опція. Але, схоже, більше ні", - зізнався Мартін.

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Співак із чоловіком та дітьми мешкає в Каліфорнії

Надзвичайно важливе місце в житті артиста та його планах на майбутнє посідає родина. Йому завжди подобалися великі сім'ї.

"У майбутньому я би хотів мати багато онуків, щоби кожна неділя була заповнена родиною, розумієте, побачимо, як воно буде... Бувають моменти, коли я хочу ще десятьох, а потім настає ранок, коли всі ревуть, і я собі думаю: "Окей, мабуть, нам і вшістьох добре", - поділився артист.

Рікі з Джваном одружилися в 2017-му році

"Розумієте, я став татом, коли мені було 35, коли тобі 48 - це не те саме. Тобі потрібна енергія! І я сильний, повірте, я здоровий - я одночасно ношу двох малюків, а ще візочок та наплічник - але це багато. Це велика відповідальність", - зазначив співак.

Співак дуже підтримує ідею всиновлення, але констатує, що, на жаль, ця опція геям у багатьох країнах досі недоступна. Як відомо, всіх його дітей народили сурогатні матері.

Виховувати синів та доньку парі помагає мама Мартіна, яка живе з ними

"Багато років я мріяв стати батьком, і багато, багато, багато разів проходив через процес переживання горя через те, що я - гей, що я - таємний гей, і що я не зможу стати татом", - пригадав він.

Нагадаємо, Рікі та Джван виховують трьох синів та доньку. Нещодавно родина в повному складі знялася для Vogue.

Фото з Instagram Out, Мартіна та Йозефа