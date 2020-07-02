Уперше в повному складі: Рікі Мартін із чоловіком, синами та донькою знялися для Vogue

Пурториканський співак Рікі Мартін та його чоловік, художник Джван Йозеф знялися з усіма своїми дітьми для британського Vogue.

Вони стали героями серпневого випуску глянцю, що зібрав фотопортрети різних зіркових сімей та пар на карантині.

Рікі та Джван разом виховують чотирьох дітей фото з instagram

Нагадаємо, старші діти, двійнята Матео й Валентино народилися в Рікі ще задовго до його зустрічі з Джваном. Зараз хлопчикам, яких виносила для артиста сурогатна мати, 11 років.

Про доньку Мартін мріяв дуже давно, і в 2018-му народилася Люсія. На трьох дітях подружжя вирішило не спинятися, і минулої осені на світ з'явився хлопчик Ренн.

Чоловіки одружилися в 2017-му

Нагадаємо, як свого часу зізнавався Рікі, колись він був затятим гомофобом. А все тому, що не наважувався зізнатися собі та світові, що його приваблюють чоловіки.

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