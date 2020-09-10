Могилевська у Хорватії показала обійми з невідомим та свої ніжки у басейні

Четвер, 10 вересня 2020, 11:37

Співачка Наталія Могилевська продовжує посилювати інтригу навколо своїх стосунків із поки що невідомим чоловіком.

Минулого тижня артистка мило трималася за руки і цілувалася в щічку з київським багатієм Олегом Рижовим, а вже зараз постить фото обіймів на заході сонця з якимсь іншим мужчиною. Щоправда, на фото не розгледіти, чи то взагалі вона.

 
Як гадаєте, це Наталя з новим коханим чи просто якась невідома парочка на заході сонця? 

Саме на початку вересня Наталія нарешті дозволила собі відпочити і обрала для цього Хорватію. Звідти співачка виклала вже кілька фото, зокрема і себе в купальнику.

 
"Перша відпустка за рік і так, багато хто з вас вгадали - це Хорватія", - зізналася Наталя 
 
"Ділюся з вами неймовірною природою, світанками і заходами. Як бачу і відчуваю її величність природу. Краса навколо нас, досить лише вміти придивитися", - пише Могилевська

Нагадаємо, місяць тому Могилевська гучно відгуляла своє 45-річчя. 

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