Могилевська у Хорватії показала обійми з невідомим та свої ніжки у басейні

Співачка Наталія Могилевська продовжує посилювати інтригу навколо своїх стосунків із поки що невідомим чоловіком.

Минулого тижня артистка мило трималася за руки і цілувалася в щічку з київським багатієм Олегом Рижовим, а вже зараз постить фото обіймів на заході сонця з якимсь іншим мужчиною. Щоправда, на фото не розгледіти, чи то взагалі вона.

Як гадаєте, це Наталя з новим коханим чи просто якась невідома парочка на заході сонця?

Саме на початку вересня Наталія нарешті дозволила собі відпочити і обрала для цього Хорватію. Звідти співачка виклала вже кілька фото, зокрема і себе в купальнику.

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"Перша відпустка за рік і так, багато хто з вас вгадали - це Хорватія", - зізналася Наталя

"Ділюся з вами неймовірною природою, світанками і заходами. Як бачу і відчуваю її величність природу. Краса навколо нас, досить лише вміти придивитися", - пише Могилевська

Нагадаємо, місяць тому Могилевська гучно відгуляла своє 45-річчя.