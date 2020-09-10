Могилевська у Хорватії показала обійми з невідомим та свої ніжки у басейні
Четвер, 10 вересня 2020, 11:37
Співачка Наталія Могилевська продовжує посилювати інтригу навколо своїх стосунків із поки що невідомим чоловіком.
Минулого тижня артистка мило трималася за руки і цілувалася в щічку з київським багатієм Олегом Рижовим, а вже зараз постить фото обіймів на заході сонця з якимсь іншим мужчиною. Щоправда, на фото не розгледіти, чи то взагалі вона.
Саме на початку вересня Наталія нарешті дозволила собі відпочити і обрала для цього Хорватію. Звідти співачка виклала вже кілька фото, зокрема і себе в купальнику.
Нагадаємо, місяць тому Могилевська гучно відгуляла своє 45-річчя.
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