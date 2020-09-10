Кухар у яскравих сукнях та з шикарними автами знялася для глянцю
Четвер, 10 вересня 2020, 14:30
Балерина Катерина Кухар прикрасила собою обкладинку вересневого номеру українського Cosmopolitan.
38-річна красуня приміряла кілька яскравих образів та попозувала коло Porsche.
Нагадаємо, торік разом із Катериною в іншому українському глянці "дебютувала" її донечка Настя від чоловіка та колеги Олександра Стоянова.
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