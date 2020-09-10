Кухар у яскравих сукнях та з шикарними автами знялася для глянцю

Четвер, 10 вересня 2020, 14:30

Балерина Катерина Кухар прикрасила собою обкладинку вересневого номеру українського Cosmopolitan.

38-річна красуня приміряла кілька яскравих образів та попозувала коло Porsche.

 
Кухар у рожевому з'явилася на рожевій обкладинці журналу
фото з instagram кухар 
 
Балерина попозувала в яскравих платтячках
 
Та посиділа в багажнику
 
 

Нагадаємо, торік разом із Катериною в іншому українському глянці "дебютувала" її донечка Настя від чоловіка та колеги Олександра Стоянова

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