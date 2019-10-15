Кухар згадала шампанське від Януковича, та як Порошенко прийшов без квітів і цукерок

Балерина Катерина Кухар, якій (у різний час) аплодували три президенти України, розказала, в чому Віктор Янукович та Володимир Зеленський вигідно вирізнялися від Петра Порошенка.

Іще в новому проекті "Української правди" "Як по Маслоу" брюнетка повідала, що то за явище "в масі зірвало планку", та згадала про свій конфлікт зі співачкою Іриною Білик.

Зі слів Катерини, телевізійна слава змінила ставлення до неї колег на краще, а молодь у театрі її взагалі "боїться".

"Вони, знаєш, проходять, зі мною вітаються і очі так опускають... "Драстуйте", і так раз-раз, тихесенько, щоб двійку, не дай боже, не поставила", - похвалилася Кухар.

Молодші колеги побоюються Кухар

Катерина не приховує, що має один "грішок": вона шопоголік, хоча нині намагається тримати себе в куках і "переспати", перш ніж купити якусь річ. Та інколи пускається берега.

"Як мій чоловік каже, "якщо в масі зірвало планку, то все". Він дзвонить у банк, блокує на якійсь сумі картку: "Можна мені ось такий ліміт дружині поставити..." Потім він його знімає, якщо мені треба", - поділилася вона.

За свою кар'єру Кухар довелося танцювати перед трьома президентами України: двома чинними та одним на той момент майбутнім.

"Порошенко приходив до мене на "Лускунчика". Це була така смішна історія... Ми танцювали 31-го (грудня), о 5-тій годині в нас початок. Але як же він... Я танцювала, приходив іще Янукович, просто Порошенко це так усе зробив, що воно так запам'яталося раз і назавжди", - зізналася балерина.

"От Янукович приходив, знаєш, не було такого прям ажіотажу, не було цих божевільних собак, тебе не обшукували на сцені, не обнюхували собаки, на півгодини не було затримки... Були кошики квітів, було шампанське на сцені, знаєш, від Януковича, а тут...", - побідкалася вона.

Янукович балерині запам'ятався шампанським, а от Порошенко - дечим іншим...

"Ти приходиш на спектакль, і тут у тебе шок: ти мусиш вистояти в черзі, бо там стоїть цей металошукач, охорона... ти тримаєш цю пачку, пуанти... Поки я дісталася до своєї гримерки, я вже була такая трішки на взводі. Потім до мене тричі заходили охоронці з собаками, обшукували гримерку. Неначе сюди, якщо, в принципі, захотіти, можна було заздалегідь кудись щось пронести... У нас же Столипіна в театрі застрелили...", - пригадала Кухар.

Катерина розказала, як її обшукували та обнюхували

Із її слів, виставу тоді затримали на півгодини.

"І найдивовижніше, це було от чесно, вперше в моїй практиці... Мені потім надіслали дуже багато різних фотографій, що (Порошенки) аплодували навстоячки... з одного боку, було приємно, з іншого, коли приходять урядові чини на сцену в театр без квітів... і без цукерок у новорічну ніч (сміється), ну, м'яко кажучи...", - зазначила Кухар.

Як розказала Катерина, Володимир Зеленський завітав на балет між першим та другим передвиборчим туром.

"...Прийшов абсолютно без якихось амбіцій, прийшов, сів у партер, у нього були надзвичайні, найкрасивіші квіти, і розмовляв із людьми під час антракту...", - похвалила вона чинного гаранта.

До слова, на співачку Ірину Білик, із котрою в неї не так давно стався конфлікт у мережі, Кухар не ображається. І при зустрічі з опоненткою готова щиро привітатися.

"Продовження не було. Я вважаю, їй хтось зробив ведмежу послугу... Іра все ж таки мудра жінка, хтось не те порадив-сказав. Вона прекрасна творча жінка, а я на творчих людей... творчі люди, в них такий сумбур в голові, я на них не ображаюся", - запевнила Катерина.

Нагадаємо, Кухар, коментуючи виступ однієї з пар на "Танцях з зірками", принагідно згадала Білик. А та присвятила їй уїдливий допис у соцмережі, назвавши "колишньою примою" з "противним голосом".

Відео з YouTube, фото з Instagram Кухар