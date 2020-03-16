Кухар у Таїланді показала себе у купальнику та на чоловіковій руці

Балетна пара, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які лише через десять років стосунків дозріли до офіційного шлюбу, тепер гайнули в заслужений медовий місяць.

Голуб'ята, які не піддаються паніці щодо коронавірусу, релаксують у Таїланді та заповнюють свої Instagram фотографіями.

Поки всі закупаються гречкою, Катерина та Олександр відпочивають у Таїланді

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко, і мій медовий місяць, через 10 років, тому доказ...", - поділилася Катерина.

Балетне подружжя влаштувало собі медовий місяць

Своїх підписників вона пообіцяла "заряджати та ділитися позитивом", а ще порадила всім зміцнювати імунітет.

Цим фото Катерина дуже зацікавила своїх підписників

Кухар і Стоянов разом уже понад 10 років

Якщо хтось і панікує, так точно не Катя

Як відомо, в Кухар зі Стояновим є двоє дітей: син Тимур та донька Настя.

Фото з Instagram Кухар і Стоянова