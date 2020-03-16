Кухар у Таїланді показала себе у купальнику та на чоловіковій руці

Понеділок, 16 березня 2020, 15:15

Балетна пара, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які лише через десять років стосунків дозріли до офіційного шлюбу, тепер гайнули в заслужений медовий місяць. 

Голуб'ята, які не піддаються паніці щодо коронавірусу, релаксують у Таїланді та заповнюють свої Instagram фотографіями.

 
Поки всі закупаються гречкою, Катерина та Олександр відпочивають у Таїланді

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко, і мій медовий місяць, через 10 років, тому доказ...", - поділилася Катерина.

 
Балетне подружжя влаштувало собі медовий місяць

Своїх підписників вона пообіцяла "заряджати та ділитися позитивом", а ще порадила всім зміцнювати імунітет.

 
Цим фото Катерина дуже зацікавила своїх підписників
 
Кухар і Стоянов разом уже понад 10 років
 
 
Якщо хтось і панікує, так точно не Катя
 

Як відомо, в Кухар зі Стояновим є двоє дітей: син Тимур та донька Настя.

Фото з Instagram Кухар і Стоянова 

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