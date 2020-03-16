Кухар у Таїланді показала себе у купальнику та на чоловіковій руці
16 березня 2020, 15:15
Балетна пара, Катерина Кухар та Олександр Стоянов, які лише через десять років стосунків дозріли до офіційного шлюбу, тепер гайнули в заслужений медовий місяць.
Голуб'ята, які не піддаються паніці щодо коронавірусу, релаксують у Таїланді та заповнюють свої Instagram фотографіями.
"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко, і мій медовий місяць, через 10 років, тому доказ...", - поділилася Катерина.
Своїх підписників вона пообіцяла "заряджати та ділитися позитивом", а ще порадила всім зміцнювати імунітет.
Як відомо, в Кухар зі Стояновим є двоє дітей: син Тимур та донька Настя.
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