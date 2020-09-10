Григор'єва показала, як собака заважає їй качати прес. ВІДЕО
10 вересня 2020, 17:39
Модель Алла Григорєва-Бейліна продовжує мотивувати своїх підписниць займатися спортом, навіть попри те, що літо скінчилося, та й було воно, власне таким собі.
"Досить розслаблятися, вирішила я, і записала вам нове тренування. Тож збираємося з силами та готуємося до зими, раптом нам кордони в спекотні країни відкриють", - закликала Алла в Instagram.
Красуня зняла для всіх бажаючих комплекс вправ для пресу. Песик Григор'євої "помагав" хазяйці як міг.
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ПрЭссс 🔥🔥🔥 40 секунд работаем, 40 секунд отдыхаем. 2-3 круга. После 👉🏻 сделать растяжку 😊
Нагадаємо, добра фізична форма - це дуже важливо, але Алла радить не забувати й про виховання впевненості в собі та своїй красі.
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