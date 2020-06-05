Модель Григор’єва в спідньому назвала правила ідеальної фігури

Модель Аллу Григор’єву постійно запитують про секрети її ідеальної фігури. Але вона вже заходилася пояснювати, що ніяких чарівних секретів немає.

Лише харчування та спорт – наголошує Алла, забуваючи при цьому згадати про генетику.

Так чи інакше, від навантаження і того, що ви їсте, найбільше залежить ваш зовнішній вигляд. Про це Григор’єва і написала у своєму Instagram.

У коментарях Аллу називають ідеальною

"…Ніякого секрету немає: потрібно просто стежити за своїм харчуванням, прибрати харчове сміття, не переїдати і підтримувати активність (таку, яка вам комфортна: хтось ходить всюди пішки, а хтось любить танцювати - вибирати вам). Але для всіх це занадто просто і складно водночас", - зауважує красуня.

"✔Я Не дотримуюся спеціальних дієт. ✔ Обов’язково снідаю, обідаю і не переїдаю на вечерю. ✔ ЇМ СОЛОДКЕ - але не 2 шматки "київського" за раз, а тірамісу за обідом, коли дійсно його хочу, або здорові солодощі, їх зараз дуже багато", - наголошує Алла.

Григор'єва наголошує, що не сидить на дієтах

"✔ Фаст-фуд не їм, просто тому що не люблю. ✔ Якщо хочу, то можу випити вина. ✔ А ще з'їсти пасту. Але це все в межах розумного. Якщо мій організм чогось просить, я не стану собі в цьому відмовляти, але і не об’їмся до стану "дихати не можу", - ділиться модель.

Крім того модель активно займається спортом і ділиться своїми тренуваннями у мережі

"Під час карантину я тренувалася 4-5 разів на тиждень, по поверненню до активного життя в місті у мене 3-4 тренування в тиждень. Такий режим дозволяє не картати себе за зайвий з'їдений шматочок (взагалі цього краще не робити в будь-якому випадку) і бачити як змінюється тіло в кращу сторону", - зазначає Григор’єва.

"Пам'ятайте, що харчування - це 70% успіху в досягненні красивого тіла, ще 30% - тренування. Тренуваннями я з вами ділюся і намагаюся робити цікаві ефіри з найкращими тренерами. А ось за харчування беріться самі", - підсумовує Алла.

Нагадаємо, раніше модель розказувала, як робила СПА-процедури вдома на карантині.

Фото з Instgaram