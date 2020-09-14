62-річна Шерон Стоун засвітила довжелезні ноги в фотосесії для глянцю

Американська актриса Шерон Стоун не робить секрету Полішинеля з того, що її знімки для різних журналів сильно фотошоплять. Навпаки, у своєму Instagram 62-річна зірка часто показує себе справжню.

Днями ж вона поділилася яскравою фотосесією для The Telegraph Magazine.

Шерон Стоун уперше від початку пандемії попозувала для глянцю. Вся команда перед зйомкою пройшла тестування на коронавірус фото з instagram , з фотоблогу стоун

Разом із Шерон для глянцю позував песик.

Стоун приміряла кілька ефектних та стильних луків

Зірці 62 роки

Нагадаємо, Стоун не полишає надії знайти любов на сайті знайомств.

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