62-річна Шерон Стоун засвітила довжелезні ноги в фотосесії для глянцю
14 вересня 2020, 12:29
Американська актриса Шерон Стоун не робить секрету Полішинеля з того, що її знімки для різних журналів сильно фотошоплять. Навпаки, у своєму Instagram 62-річна зірка часто показує себе справжню.
Днями ж вона поділилася яскравою фотосесією для The Telegraph Magazine.
Разом із Шерон для глянцю позував песик.
Нагадаємо, Стоун не полишає надії знайти любов на сайті знайомств.
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