Дорофєєва й дружина Монатіка показалися в купальниках на спільному відпочинку

Цього року відпочинок на яхті у Туреччині та Хорватії став одним із найпопулярніших серед селебріті. І якщо раніше вересень зазвичай був початком сезону концертів, то в умовах пандемії він став продовженням літа.

Тож Діма Монатік із родиною та Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом дружньою компанією гайнули до Антальї.

До них також приєдналися київські ресторатори Міша і Даша Кацуріни.

Монатіки, Кацуріни та Дантес із Дорофєєвою влаштували собі морський вересень

"Вибирати природні пози для фото - це нелегка праця 😂. Ну шо, ми впоралися?", - пожартувала Надя

Ірина Монатік і собі фото в купальнику зробила. Щоправда, здалека

Надя їсть солодке і не гладшає

Посмотреть эту публикацию в Instagram Счастливые отдыхающие 🕶@vladimirdantes @dasha_katsurina @misha_katsurin 🕶 Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 18 Сен 2020 в 2:31 PDT

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