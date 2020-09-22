Дорофєєва й дружина Монатіка показалися в купальниках на спільному відпочинку
22 вересня 2020, 14:29
Цього року відпочинок на яхті у Туреччині та Хорватії став одним із найпопулярніших серед селебріті. І якщо раніше вересень зазвичай був початком сезону концертів, то в умовах пандемії він став продовженням літа.
Тож Діма Монатік із родиною та Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом дружньою компанією гайнули до Антальї.
До них також приєдналися київські ресторатори Міша і Даша Кацуріни.
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Счастливые отдыхающие 🕶@vladimirdantes @dasha_katsurina @misha_katsurin 🕶
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